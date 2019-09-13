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Укрзализныця анонсировала создание «Вокзальной компании»

Укрзализныця анонсировала создание «Вокзальной компании»

К концу 2019 года в Украине создадут «Вокзальную компанию», которая будет управлять всеми украинскими вокзалами и существовать в пределах Укрзализныци.

Об этом сообщил главаУкрзализныци Евгений Кравцов в интревью «НВ Бизнес».

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«Буквально на днях мы создадим филиал «Вокзальная компания». К концу года она должна начать работать. Сейчас у нас вокзалы убыточны. Это нонсенс. Наша задача: вывести их, как минимум, в нулевую рентабельность, как максимум – в прибыль», – сообщил Кравцов.

Он отметил, что «Вокзальная компания» будет частью инфраструктуры Укрзализныци и поэтому в будущем ее не планируют приватизировать. В то же время председатель УЗ не исключил другие виды сотрудничества с частным сектором в сфере вокзального хозяйства.

«Но там будет возможно государственно-частное партнерство, например, в форме концессии, которую мы, скорее всего, будем использовать для коммерциализации железнодорожных вокзалов», – добавил Кравцов.

По материалам НВ
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