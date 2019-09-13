День финансов, 16 сентября: презентация госбюджета на 2020 год, "Пенсионный фонд в смартфоне", создание ЖКХ-инспекции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник, 16 сентября. На сайте Верховной Рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год. Что Кабмин предлагает Раде:
Зарплаты и пенсии. Согласно проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» минимальная зарплата украинцев в следующем году составит 4723 грн, среднемесячная заработная плата по Украине будет составлять 12 043 грн, а минимальная пенсия – 1638 грн.
Выплата субсидий. В проекте госбюджета на 2020 год 47,6 млрд грн предусмотрено на выплату субсидий. Власти не планируют менять порядок распределения выплат и их назначения. Точные суммы, которые пойдут на выплату субсидий, объявят после утверждения Программы деятельности правительства.
Компенсация ипотеки. Кабмин в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрел 64,3 млн грн на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным в прошлые годы на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.
Курс доллара, на котором строится бюджет. Как заявляет глава Минфина Оксана Маркарова, в бюджете курс еще не закладывается. Курс доллара указан в макропрогнозе. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится бюджет.
Коротко о других важных новостях:
Новая программа сотрудничества с МВФ будет подписана до конца года. Такой прогноз озвучила первый заместитель НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, программа может быть трехлетней. Ранее Bloomberg сообщил, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов.
“Пенсионный фонд в смартфоне”. ПФУ начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». В приложении можно будет увидеть приобретенный страховой стаж, сведения из электронного пенсионного дела, просмотр состояния обработки обращений в ПФ и т.д.
Новый орган центральной исполнительной власти – ЖКХ-инспекция. В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет осуществлять контроль над тем, чтобы потребители и поставщики услуг действовали в соответствии с законами и договорами об обслуживании. На нарушителей будут налагаться штрафы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%Вчера, 20:36 - 1760 11
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк10 ч. назад - 652 6
В Минцифры назвали год, когда вся Украина будет покрыта связью 3G и 4GВчера, 18:00 - 1507 5
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденных5 ч. назад - 879 4
В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом годуВчера, 19:02 - 1149 4
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет7 ч. назад - 5815
В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты повысились13 ч. назад - 5235
Межбанк: курс начал понедельник со снижения7 ч. назад - 4841
Курс наличного доллара6 ч. назад - 4299
Названа средняя зарплата в агросектореВчера, 23:14 - 3369 2
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 880
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 664 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1634 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 674
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1227