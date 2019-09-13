День финансов, 16 сентября: презентация госбюджета на 2020 год, "Пенсионный фонд в смартфоне", создание ЖКХ-инспекции

Понедельник, 16 сентября. На сайте Верховной Рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год. Что Кабмин предлагает Раде:

Зарплаты и пенсии. Согласно проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» минимальная зарплата украинцев в следующем году составит 4723 грн, среднемесячная заработная плата по Украине будет составлять 12 043 грн, а минимальная пенсия – 1638 грн.

Выплата субсидий. В проекте госбюджета на 2020 год 47,6 млрд грн предусмотрено на выплату субсидий. Власти не планируют менять порядок распределения выплат и их назначения. Точные суммы, которые пойдут на выплату субсидий, объявят после утверждения Программы деятельности правительства.

Компенсация ипотеки. Кабмин в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрел 64,3 млн грн на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным в прошлые годы на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

Курс доллара, на котором строится бюджет. Как заявляет глава Минфина Оксана Маркарова, в бюджете курс еще не закладывается. Курс доллара указан в макропрогнозе. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится бюджет.

Коротко о других важных новостях:

Новая программа сотрудничества с МВФ будет подписана до конца года. Такой прогноз озвучила первый заместитель НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, программа может быть трехлетней. Ранее Bloomberg сообщил, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов.

“Пенсионный фонд в смартфоне”. ПФУ начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». В приложении можно будет увидеть приобретенный страховой стаж, сведения из электронного пенсионного дела, просмотр состояния обработки обращений в ПФ и т.д.

Новый орган центральной исполнительной власти – ЖКХ-инспекция. В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет осуществлять контроль над тем, чтобы потребители и поставщики услуг действовали в соответствии с законами и договорами об обслуживании. На нарушителей будут налагаться штрафы.