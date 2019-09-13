Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет

В проекте государственного бюджета на 2020 год, который сегодня внесет Кабмин в Раду, расчеты произведены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова.

Маркарова отметила, что курс не в бюджете, он закреплен в макропрогнозе.

“В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он находится на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет”, – заявила Маркарова.