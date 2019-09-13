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В Украине запускают новый электронный сервис «Пенсионный фонд в смартфоне»

В Украине запускают новый электронный сервис «Пенсионный фонд в смартфоне»

Пенсионный фонд Украины с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов”, – говорится в сообщении.

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Что обеспечивает мобильное приложение:

  • пользование электронными услугами Фонда с мобильных устройств;
  • доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, содержащейся в Реестре застрахованных лиц относительно анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенном страховом стаже;
  • защиту прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;
  • доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела;
  • оперативный доступ к Электронному реестру листков нетрудоспособности;
    • повышение качества предоставления услуг.

Основные возможности:

  • Для застрахованных лиц – просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).
  • Для пенсионеров – просмотр сведений из электронного пенсионного дела.
  • Для всех категорий:
    - просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов;
    - верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете;
    - получение и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

Скачать приложение можно по ссылке.

В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения.

По материалам Finance.UA
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