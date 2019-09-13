В Украине запускают новый электронный сервис «Пенсионный фонд в смартфоне»

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Пенсионный фонд Украины с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов”, – говорится в сообщении.
Что обеспечивает мобильное приложение:
Основные возможности:
Скачать приложение можно по ссылке.
В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения.
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