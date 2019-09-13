Бюджет-2020: что Кабмин предлагает Раде

Министр финансов Оксана Маркарова представила проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

Доходы Государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн.

Расходы – в сумме 1170,0 млрд грн.

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.

На развитие дорожной инфраструктуры предусматривается направить 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд – 69,7 млрд грн.

Для поддержания энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн.

Цель долговой политики – обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% к концу 2020 года. Одним из путей реализации такой амбициозной задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020).

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн; погашение государственного долга – 292,9 млрд гривен.

Прогноз финансирования государственного бюджета в 2020 году через поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов.

На 2020 год расходы государственного бюджета на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Впервые в проекте Государственного бюджета предусмотрены расходы на развитие высших учебных заведений в объеме около 0,3 млрд гривен.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн., на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий – 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом – 0,7 млрд грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн, в частности: на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире – 0,1 млрд грн, на развитие общественного вещания Украины – 2 млрд грн.

Минимальная зарплата будет составлять 4723 грн.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд грн.

Кабмин также одобрил законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», разработанный для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и изменениями в законодательстве.

После принятия парламентом он улучшит администрирование платежей, усовершенствует управление расходами социальной направленности по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также будет способствовать внедрению лучшей практики реализации стадий бюджетного процесса.