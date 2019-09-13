Бюджет-2020: что Кабмин предлагает Раде

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Министр финансов Оксана Маркарова представила проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год».
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:
После принятия парламентом он улучшит администрирование платежей, усовершенствует управление расходами социальной направленности по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также будет способствовать внедрению лучшей практики реализации стадий бюджетного процесса.
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