Сколько субсидий получат украинцы в 2020 году

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В Министерстве финансов уже озвучили, сколько денег с Государственного бюджета-2020 выделят на субсидии.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на брифинге.
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По ее словам, с проекта госбюджета на 2020 год 47,6 млрд грн рассчитаны на выплату субсидий.
Маркарова также уверена, что перебоев с выплатой льгот и жилищных субсидий населению на коммунальные услуги в 2020 году не будет.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук тоже прокомментировал долю субсидий из госбюджета.
Он заявил, что власти не планируют изменять порядок распределения выплат и их назначения. Точные суммы, которые пойдут на выплату субсидий, объявят после утверждения Программы деятельности правительства. Вполне реально, что после изменений в Программе, изменится и программа выплаты субсидий.
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