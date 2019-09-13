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Сколько субсидий получат украинцы в 2020 году

Сколько субсидий получат украинцы в 2020 году

В Министерстве финансов уже озвучили, сколько денег с Государственного бюджета-2020 выделят на субсидии.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на брифинге.

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По ее словам, с проекта госбюджета на 2020 год 47,6 млрд грн рассчитаны на выплату субсидий.

Маркарова также уверена, что перебоев с выплатой льгот и жилищных субсидий населению на коммунальные услуги в 2020 году не будет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук тоже прокомментировал долю субсидий из госбюджета.

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Он заявил, что власти не планируют изменять порядок распределения выплат и их назначения. Точные суммы, которые пойдут на выплату субсидий, объявят после утверждения Программы деятельности правительства. Вполне реально, что после изменений в Программе, изменится и программа выплаты субсидий.

Справка Finance.ua:

  • Государственный бюджет на 2019 год предусматривал 55,09 млрд грн на предоставление субсидий.
  • В Украине заработала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  • С 1 октября 2019 года внесены некоторые изменения в порядок предоставления субсидий населению.
По материалам Finance.UA
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