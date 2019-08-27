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Получать субсидии теперь можно в том банке, в котором удобно

Получать субсидии теперь можно в том банке, в котором удобно

В Украине с 1 октября вступит в силу постановление Кабмина о новом порядке выплат монетизированных субсидий.

Что изменилось:

  • получить субсидию можно не только в “Ощадбанке”, а в одном из уполномоченных банков (Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, Банк “Альянс”, “Львов”, Индустриалбанк, МТБ Банк, “Южный”, Полтава-банк, Первый украинский международный банк, Восточно-украинский банк “Грант”, Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий Индустриальный Банк, Универсал Банк, Банк Кредит Днепр, Радабанк, Банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, “Конкорд”, Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк).
  • в соответствии с новым порядком, неиспользованные деньги на счетах субсидиантов могут лежать дольше. Остатки средств по состоянию на 1 июня могут там лежать до 20 декабря. Если же в течение этого времени люди не обратятся за ними, в течение двух рабочих дней вся неиспользованная сумма будет возвращена на счет Минсоцполитики.
  • тем, кому назначили безналичную форму субсидии, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.
  • тем, у кого нет счетов в банке, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Как сэкономить на коммуналке

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

По материалам Finance.UA
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