Кто может потерять право на субсидию

С 1 октября 2019 года внесены некоторые изменения в порядок предоставления субсидий населению.

Соответствующее постановление принято на правительственном заседании 14 августа 2019 года.

Жилищную субсидию не назначат:

Если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир во многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов (кроме жилищных помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают трое и больше детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство);

Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда).

Это не касается транспортных средств, полученных бесплатно или приобретенных на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;

Если в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и при этом по информации ГНС , ПФУ у них вовсе отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии;

Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи из его состава в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии приобрел или другим законным способом получил право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) согласно социальной норме жилья на сумму, которая на дату оплаты превышает 50 тыс. грн.;

Структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения получило информацию о наличии просроченной свыше месяца задолженности по оплате ж/к услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 НМДГ на день обращения за назначением жилищной субсидии;