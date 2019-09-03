В каком случае субсидию назначат автоматически

Тем украинцам, которым была переназначена субсидия в мае на летний период, в октябре на отопительный сезон 2019-2020 годов ее размер будет рассчитан автоматически.

Поэтому обращаться за назначением субсидии, а также подавать для этого необходимые документы не нужно.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

При начислении субсидии на отопительный сезон будут учитываться доходы за I и II кварталы 2019 года.

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Кто может лишиться права на субсидию:

Если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир во многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов.