В проекте госбюджета-2020 предусмотрели 64 миллиона на компенсацию ипотеки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрел 64,3 млн грн на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданных в прошлые годы на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.
Об этом говорится в пояснительной записке к документу.
Читайте также: Какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
“С целью уменьшения финансовой нагрузки на граждан, получивших в прошлых годах ипотечные жилищные кредиты в коммерческих банках при государственной поддержке, в проекте государственного бюджета учтены средства в сумме 64,3 млн грн . Указанные средства будут направлены на частичную компенсацию процентной ставки почти по 4 тысячам кредитов коммерческих банков, полученных гражданами на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, в том числе молодыми семьями и одинокими молодыми гражданами “, – говорится в законопроекте.
Также документом предусматривается сумма в 100 млн грн на государственную поддержку строительства (приобретение) доступного жилья, которые позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. квадратных метров жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц, а также других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Еще 28 млн грн заложено на предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Это позволит обеспечить граждан собственным жильем общей площадью около 2 тыс. квадратных метров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
60 тыс. грн и выше: кому обещают самую большую зарплатуВчера, 13:23 - 18793 14
Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%Вчера, 20:36 - 1640 11
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк8 ч. назад - 582 5
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденных4 ч. назад - 645 4
В Минцифры назвали год, когда вся Украина будет покрыта связью 3G и 4GВчера, 18:00 - 1439 4
В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты повысились11 ч. назад - 5123
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет5 ч. назад - 4681
Межбанк: курс начал понедельник со снижения6 ч. назад - 3859
Названа средняя зарплата в агросектореВчера, 23:14 - 3050 2
В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)8 ч. назад - 2642 1
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 867
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 655 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1625 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 666
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1217