В проекте госбюджета-2020 предусмотрели 64 миллиона на компенсацию ипотеки

Кабмин в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрел 64,3 млн грн на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданных в прошлые годы на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

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“С целью уменьшения финансовой нагрузки на граждан, получивших в прошлых годах ипотечные жилищные кредиты в коммерческих банках при государственной поддержке, в проекте государственного бюджета учтены средства в сумме 64,3 млн грн . Указанные средства будут направлены на частичную компенсацию процентной ставки почти по 4 тысячам кредитов коммерческих банков, полученных гражданами на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, в том числе молодыми семьями и одинокими молодыми гражданами “, – говорится в законопроекте.

Также документом предусматривается сумма в 100 млн грн на государственную поддержку строительства (приобретение) доступного жилья, которые позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. квадратных метров жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц, а также других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Еще 28 млн грн заложено на предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Это позволит обеспечить граждан собственным жильем общей площадью около 2 тыс. квадратных метров.