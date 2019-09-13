Правительство планирует создать ЖКХ-инспекцию: законопроект

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В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет способствовать улучшению услуг ЖКХ и контролировать обоснованность тарифов.
Проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства” уже обнародован на сайте Верховной Рады Украины.
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Государственная жилищно-коммунальная инспекция станет центральным органом исполнительной власти и будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
К задачам инспекции ЖКХ будет входить надзор в следующих сферах:
То есть целью инспекции будет осуществление контроля над тем, чтобы потребители и поставщики услуг действовали в соответствии с законами и договорами об обслуживании.
Инспекторы ЖКХ также будут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении вышеупомянутых отраслей.
На нарушителей будут налагаться штрафы:
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