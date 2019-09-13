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Правительство планирует создать ЖКХ-инспекцию: законопроект

Правительство планирует создать ЖКХ-инспекцию: законопроект

В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет способствовать улучшению услуг ЖКХ и контролировать обоснованность тарифов.

Проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства” уже обнародован на сайте Верховной Рады Украины.

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Государственная жилищно-коммунальная инспекция станет центральным органом исполнительной власти и будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

К задачам инспекции ЖКХ будет входить надзор в следующих сферах:

  • централизованное питьевое водоснабжение,
  • водоотвод,
  • теплоснабжение,
  • обращение с бытовыми отходами,
  • благоустройство населенных пунктов,
  • погребение,
  • нарушение требований коммерческого учета тепловой энергии, горячей и питьевой воды.

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То есть целью инспекции будет осуществление контроля над тем, чтобы потребители и поставщики услуг действовали в соответствии с законами и договорами об обслуживании.

Инспекторы ЖКХ также будут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении вышеупомянутых отраслей.

На нарушителей будут налагаться штрафы:

  • за невыполнение требований инспекторов будет действовать штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • при недопущении инспекции к объектам ЖКХ – от 200 до 300 необлагаемых минимумов.
По материалам Finance.UA
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