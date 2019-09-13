Украина договаривается с МВФ о новом кредите в $5 млрд - Bloomberg

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Новые украинские власти и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
“Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд”, – отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что речь идет о EFF – программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.
Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу еще идут.
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