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Украина договаривается с МВФ о новом кредите в $5 млрд - Bloomberg

Украина договаривается с МВФ о новом кредите в $5 млрд - Bloomberg

Новые украинские власти и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

“Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд”, – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что речь идет о EFF – программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу еще идут.

По материалам УКРИНФОРМ
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