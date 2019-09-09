День финансов, 12 сентября: обновление Прива24, презентация FacePay, планы Union Pay по Украине

Четверг, 12 сентября. Технологичный день в мире финансовых технологий.

Так, ПриватБанк в Днепре на Privat Innovation Day рассказывал Finance.ua:

О новой версии Приват24. Из того, что особенно хочется отметить: в приложении добавлены дизайны всех действующих карт. По каждой карте доступны все выписки. Управление лимитами. Есть возможность спрятать карты, если часто их не используешь. Добавлены разные валюты и курсы Нацбанка. Имеется возможность выставить любой курс валют на главный экран. Больше про обновление Приват24.

О том, что такое технология FacePay, и как она готова помогать пользователям. В ПриватБанке верят, что программа будет набирать популярность. Отметим, что FacePay24 использует одну из самых ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку. Больше про презентацию FacePay.

О том, сколько валюты покупают клиенты Приват24. Конечно, говорили и о валюте. Как рассказал Петр Крумханзл, в среднем клиенты Приват24 каждый день покупают 1,25 млн долл., и продают 1,3 млн. Больше про покупку валюты пользователями Приват24.

О чистой прибыли банка. За первые 8 месяцев 2019 года ПриватБанк получил 25,8 млрд грн чистой прибыли. 11,6 млрд грн компания получила от комиссионного дохода. Больше о чистой прибыли ПриватБанка с начала года.

А во время PayTech Ukraine 2019 нам удалось узнать:

О факторах, что мешают украинцам рассчитываться безналичным способом. Оказывается, за последние пять лет на 230% возросло число тех, кто использует смартфон для поиска информации о товаре. И на целых 340% тех, кто с помощью смартфонов совершает покупки товаров. В то же время доля использования платежных карт притормозила свой рост. И все еще присутствуют барьеры, что мешают украинцам рассчитываться безналом. Больше о барьерах. Имеются ли такие у вас?

О планах Union Pay касательно Украины. Наша страна – третий, но не последний по значимости стратегический район для Union Pay после Казахстана и Узбекистана. После окончания регистрационной процедуры в Нацбанке Украины в 2018 году UPI готова полноценно выходить на рынок страны. Больше о планах Union Pay.

О планах НБУ по регуляторному полю платежного рынка. Регуляторная поле, которое касалось перевода средств и платежных систем Украины, в последние десятилетия только “догоняет”, так как рынок с внедрениями технологий давно уже впереди. Также регуляторное поле не создавало условий для развития, а в некоторых случаях даже тормозило процессы, происходившие на рынке. Больше про стратегию Нацбанка.

P.s. В последнее время получаем много комментариев и вопросов касательно налоговой амнистии. Чтобы не быть многословными, мы попросили наших коллег с Youtube-канала Finance.ua в одном видео рассказать, что это такое и как нам с этим всем жить? 🎥

