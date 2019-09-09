ПриватБанк рассказал о чистой прибыли с начала года

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С начала года ПриватБанк получил 25,8 млрд грн чистой прибыли.
Об этом Finance.ua рассказал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл 12 сентября 2019 года в ходе Privat Innovation Day в Днепре.
«За первые 8 месяцев 2019 года ПриватБанк получил 25,8 млрд грн чистой прибыли», – утверждает Петр Крумханзл.
11,6 млрд грн компания получила от комиссионного дохода. Это 45% всего дохода, добавил он.
По его словам Приват24 насчитывает 9,8 млн клиентов, и 1,9 млн – транзакций клиентов.
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