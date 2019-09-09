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ПриватБанк рассказал о чистой прибыли с начала года

ПриватБанк рассказал о чистой прибыли с начала года

С начала года ПриватБанк получил 25,8 млрд грн чистой прибыли.

Об этом Finance.ua рассказал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл 12 сентября 2019 года в ходе Privat Innovation Day в Днепре.

«За первые 8 месяцев 2019 года ПриватБанк получил 25,8 млрд грн чистой прибыли», – утверждает Петр Крумханзл.

11,6 млрд грн компания получила от комиссионного дохода. Это 45% всего дохода, добавил он.

По его словам Приват24 насчитывает 9,8 млн клиентов, и 1,9 млн – транзакций клиентов.

По материалам Finance.UA
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