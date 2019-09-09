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НБУ желает изменить регуляторное поле платежного рынка

НБУ желает изменить регуляторное поле платежного рынка

В Нацбанке рассказали об основных изменениях, которые нацелены внедрить на платежном рынке.

Об этом сообщил Сергей Савчук, начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ на PayTech 2019.

«Регуляторная поле, которое касалось перевода средств и платежных систем Украины, в последние десятилетия только “догоняет”, так как рынок с внедрениями технологий давно уже впереди. Также регуляторное поле не создавало условий для развития, а в некоторых случаях даже тормозило процессы, происходившие на рынке», – отметил он.

К финансовым платежным услугам включены:

• Внесение средств на платежный счет.
• Снятие средств с платежного счета.
• Перевод средств с платежного счета.
• Перевод средств с платежного счета кредитными средствами.
• Эмиссия/эквайринг платежных инструментов.
• Денежные переводы.

Что хочет внедрить Нацбанк:

  • Чтобы коммуникация между банками была только в электронной форме. То есть лицензия также была электронной.
  • Упрощение процедур: услуги инициирования PISP, процессинг, клиринг, прочие операционные, информационные и технологические функции, касающиеся платежных услуг.
  • Поставщиками платежных услуг будут 6 отдельных категорий: банки, платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения е-денег (НФУ), органы госвласти и НБУ.

По материалам Finance.UA
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