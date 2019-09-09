НБУ желает изменить регуляторное поле платежного рынка

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В Нацбанке рассказали об основных изменениях, которые нацелены внедрить на платежном рынке.
Об этом сообщил Сергей Савчук, начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ на PayTech 2019.
«Регуляторная поле, которое касалось перевода средств и платежных систем Украины, в последние десятилетия только “догоняет”, так как рынок с внедрениями технологий давно уже впереди. Также регуляторное поле не создавало условий для развития, а в некоторых случаях даже тормозило процессы, происходившие на рынке», – отметил он.
К финансовым платежным услугам включены:
• Внесение средств на платежный счет.
• Снятие средств с платежного счета.
• Перевод средств с платежного счета.
• Перевод средств с платежного счета кредитными средствами.
• Эмиссия/эквайринг платежных инструментов.
• Денежные переводы.
Что хочет внедрить Нацбанк:
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