НБУ желает изменить регуляторное поле платежного рынка

В Нацбанке рассказали об основных изменениях, которые нацелены внедрить на платежном рынке.

Об этом сообщил Сергей Савчук, начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ на PayTech 2019.

«Регуляторная поле, которое касалось перевода средств и платежных систем Украины, в последние десятилетия только “догоняет”, так как рынок с внедрениями технологий давно уже впереди. Также регуляторное поле не создавало условий для развития, а в некоторых случаях даже тормозило процессы, происходившие на рынке», – отметил он.

К финансовым платежным услугам включены:

• Внесение средств на платежный счет.

• Снятие средств с платежного счета.

• Перевод средств с платежного счета.

• Перевод средств с платежного счета кредитными средствами.

• Эмиссия/эквайринг платежных инструментов.

• Денежные переводы.

Что хочет внедрить Нацбанк: