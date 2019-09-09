Что мешает украинцам рассчитываться безналичным способом (исследование)

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В сфере безналичных расчетов отмечается положительная динамика в использовании смартфонов.
Так, 56% (+230% с 2014 года) используют смартфоне для поиска информации о товаре. 49% (+340% с 2014 года) с помощью смартфонов совершают покупки товаров. Из них 51% совершают покупки через мобильное приложение.
Об этом на Paytech 2019 рассказала Лидия Кулиба, руководитель отдела исследований в области финансов и ритейла GfK Ukraine.
В то же время, доля использования платежных карт притормозила свой рост. Исключение составляет лишь часть пользователей кредитных карт среди аудитории Mas, которая продолжает расти.
Основными барьерами для безналичной оплаты украинцы считают:
Больше всего украинцы используют безналичные расчеты для пополнения мобильного, оплаты проезда в общественном транспорте, оплаты в интернет-магазинах, оплаты чеков при посещении кафе и ресторанов, оплаты медицинских услуг.
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