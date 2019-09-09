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Что мешает украинцам рассчитываться безналичным способом (исследование)

Что мешает украинцам рассчитываться безналичным способом (исследование)

В сфере безналичных расчетов отмечается положительная динамика в использовании смартфонов.

Так, 56% (+230% с 2014 года) используют смартфоне для поиска информации о товаре. 49% (+340% с 2014 года) с помощью смартфонов совершают покупки товаров. Из них 51% совершают покупки через мобильное приложение.

Об этом на Paytech 2019 рассказала Лидия Кулиба, руководитель отдела исследований в области финансов и ритейла GfK Ukraine.

В то же время, доля использования платежных карт притормозила свой рост. Исключение составляет лишь часть пользователей кредитных карт среди аудитории Mas, которая продолжает расти.

Основными барьерами для безналичной оплаты украинцы считают:

  • Отсутствие терминалов. Не каждый магазин принимает оплату картой. По данным GfK Ukraine, только 43% розничной торговли принимают оплату картой.
  • Высокие и невыгодные для человека комиссии.
  • Труднее контролировать расходы.
  • Страх совершить ошибку, быть обманутым мошенниками.
  • Плохой интернет-сигнал. В случае сбоев в терминалах невозможно оплатить безналичным способом.

Больше всего украинцы используют безналичные расчеты для пополнения мобильного, оплаты проезда в общественном транспорте, оплаты в интернет-магазинах, оплаты чеков при посещении кафе и ресторанов, оплаты медицинских услуг.

По материалам Finance.UA
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