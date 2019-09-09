Union Pay рассказала о своих планах в Украине

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Украина — третий, но не последний по значимости стратегический район для Union Pay после Казахстана и Узбекистана.
Об этом на PayTech Ukraine 2019 сообщил Алексей Шевцов, региональный представитель UnionPay International в Украине, Молдове и Армении.
В концепции Union Pay – не оставлять банк один на один с клиентом, а контролировать и комплексно обслуживать клиентов с картами на всех уровнях.
“После окончания регистрационной процедуры в Нацбанке Украины в 2018 году, UPI готова полноценно выходить на рынок страны. Сейчас запустили разработку и подключение партнеров с национальной платежной системой ПРОСТІР, а также сертификационные проекты с ПриватБанком”, – рассказал Шевцов.
С его слов, локальным банком UPI станет Укргазбанк. Он будет выступать расчетным банком в Украине. Компания предлагает интернациональный прайсинг, но до конца 2019 года планируется разработка локального прайсинга.
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