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Union Pay рассказала о своих планах в Украине

Union Pay рассказала о своих планах в Украине

Украина — третий, но не последний по значимости стратегический район для Union Pay после Казахстана и Узбекистана.

Об этом на PayTech Ukraine 2019 сообщил Алексей Шевцов, региональный представитель UnionPay International в Украине, Молдове и Армении.

В концепции Union Pay – не оставлять банк один на один с клиентом, а контролировать и комплексно обслуживать клиентов с картами на всех уровнях.

“После окончания регистрационной процедуры в Нацбанке Украины в 2018 году, UPI готова полноценно выходить на рынок страны. Сейчас запустили разработку и подключение партнеров с национальной платежной системой ПРОСТІР, а также сертификационные проекты с ПриватБанком”, – рассказал Шевцов.

С его слов, локальным банком UPI станет Укргазбанк. Он будет выступать расчетным банком в Украине. Компания предлагает интернациональный прайсинг, но до конца 2019 года планируется разработка локального прайсинга.

Справка Finance.ua:

  • Union Pay International – международная платежная система, которая присутствует в 174 странах и входит в общую структуру компании China Union Pay.
  • На международном рынке компания имеет более 3 млн банкоматов по всему миру и занимает первые места по количеству выпущенных карт (более 100 млн) и объёму транзакций.
По материалам Finance.UA
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