Стало известно, сколько валюты покупают клиенты Приват24

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Ежедневно пользователи Приват24 покупают и отправляют более миллиона долларов.
Об этом Finance.ua рассказал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл 12 сентября 2019 года на презентации Privat Innovation Day в Днепре.
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«В среднем клиенты Приват24 каждый день покупают 1,25 млн грн и продают 1,3 млн грн», – рассказал Петр Крумханзл.
Кроме того, в приложении украинцы каждый день проводят 894 тыс. переводов с карты на карту, 499 тыс. пополнений мобильного, 457 тыс. оплат коммунальных платежей.
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