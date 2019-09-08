День финансов, 11 сентября: противоослепляющие экраны на дорогах, шаг Рады для заемщиков, повышение цен на услуги от Wizz Air

В среду, 11 сентября, Рада сделала несколько важных шагов:

Шаг для защиты дорог. Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля. Данный законопроект призван предупредить преждевременное разрушение автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами.

Шаг для заемщиков. 11 сентября также принят в первом чтении законопроект о защите прав финансовых услуг, которым банки обяжут раскрывать информацию о реальных кредитных ставках и комиссиях, которые платят потребители, получая кредиты. Депутаты надеются, что новый закон поможет потребителям увидеть реальную картину стоимости кредитов и повысит уровень доверия населения к банкам, страховым компаниям и другим финансовым учреждениям.

Шаг навстречу борьбе с коррупцией. ВР также проголосовала в первом чтении законопроект Президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение. Закон предусматривает введение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

Но день запомнился не только этим:

К примеру, Wizz Air не смогла удержаться от повышения цен на дополнительные услуги. Возросла максимальная цена на регистрируемый багаж весом 10, 20 и 32 кг, цена на приоритетную посадку.И не только…

Альфа-банк решил провести слияние с Укрсоцбанком по упрощенной процедуре. В результате слияния 1 акция Укрсоцбанка будет обмениваться на 1 акцию Альфа-банка. Капитал Алфа-банка в результате слияния будет увеличен на 16,5 млрд гривен до 28 726 247 548 гривен.

Еще о банках… Наши коллеги с портала Минфин продолжают делать информативную аналитику касательно депозитных ставок. В новом материале они подготовили обзор максимальных ставок по вкладам в банках с депозитным портфелем физлиц от 250 млн грн до 999 млн грн. Обзор находится по ссылке.

А тем, кому этого мало, вот вам ссылка👇

Медицинские гарантии с 2020-го. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий в 2020 году.

Противоослепляющие экраны на дорогах. Использование противоослепляющих экранов поможет уменьшить аварийность на дорогах в темное время суток. Как свидетельствует опыт европейских стран, после установки противоослепляющих экранов количество ДТП там уменьшилось в среднем на 25%. В Украине уже можно проектировать противоослепляющие экраны на разделительных полосах трасс. Соответствующая норма содержится в новых изменениях, которые вступили в силу с 1 сентября.

P.s. Хотим поделиться радостью, завтра нашу редакцию ждет увлекательное путешествие PayTech Ukraine 2019, где мы погрузимся в мир платежной индустрии. Сделаем обзорный круиз последних трендов и тенденций, регуляторных инициатив и их влияния на рынок. Присоединяйтесь, места еще есть! Но, когда мы узнавали в последний раз – оставалось всего три билета.