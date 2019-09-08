В первом чтении приняли законопроект, который обяжет банки показывать настоящие процентные ставки

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о защите прав финансовых услуг, которым банки обяжут раскрывать информацию о реальных кредитных ставках и комиссиях, которые платят потребители, получая кредиты.
За этот законопроект проголосовали 309 депутатов.
Отметим, что этот законопроект поддерживали в Национальном банке Украины, отмечая, что принятие этого законопроекта позволит НБУ реально влиять на недостоверную информацию, которую банки указывают о своих услугах.
«Да, проведенные среди банков исследования по освещению реальной ставки с учетом общих расходов по кредиту показали, что задекларированная банком номинальная процентная ставка потребительского кредита часто оказывается значительно меньше размера реальной процентной ставки, рассчитанной с включением в общих расходов по кредиту услуг третьих лиц, что существенно увеличивает общие расходы по кредиту», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты надеются, что новый закон поможет потребителям увидеть реальную картину стоимости кредитов и повысит уровень доверия населения к банкам, страховым компаниям и другим финансовым учреждениям.
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