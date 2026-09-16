Рада усилила ответственность за мошеннические колл-центры
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10190, который устанавливает уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и участие в мошеннических колл-центрах. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов. Этот законопроект был зарегистрирован в октябре 2023 года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Что предусматривает законопроект
Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 190−1 «Электронно-коммуникационное мошенничество» о незаконном сборе, хранении, обработке и использовании персональных или банковских данных для завладения чужим имуществом или получения права на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций.
К такой информации относятся данные платежных карт и других платежных инструментов, коды авторизации и другая индивидуальная учетная информация.
Ответственность за деятельность мошеннических колл-центров
Уголовный кодекс также дополняют следующими статьями:
статья 255−4 устанавливает ответственность за создание или руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней;
статья 255−5 предусматривает ответственность за привлечение людей к участию в таких организациях.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два новых законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров. По его словам, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе так называемыми «дропами».
На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны соответствовать шаги и изменения в алгоритмах, которые дадут больше возможностей банкам защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств от незаконной деятельности.
Также мы со ссылкой на данные Опендатабот писали, что в Украине с начала 2022 года суды вынесли по меньшей мере 18 приговоров по делам, связанным с деятельностью мошеннических колл-центров. В этих решениях фигурируют 27 обвиняемых. Формально лишение свободы присудили по 14 делам, однако реальные сроки за решеткой получили только двое осужденных.