Рада усилила ответственность за мошеннические колл-центры Сегодня 13:10 313 депутатов поддержали закон о борьбе с мошенническими колл-центрами

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10190, который устанавливает уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и участие в мошеннических колл-центрах. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов. Этот законопроект был зарегистрирован в октябре 2023 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что предусматривает законопроект

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 190−1 «Электронно-коммуникационное мошенничество» о незаконном сборе, хранении, обработке и использовании персональных или банковских данных для завладения чужим имуществом или получения права на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций.

К такой информации относятся данные платежных карт и других платежных инструментов, коды авторизации и другая индивидуальная учетная информация.

Ответственность за деятельность мошеннических колл-центров

Уголовный кодекс также дополняют следующими статьями:

статья 255−4 устанавливает ответственность за создание или руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней;

статья 255−5 предусматривает ответственность за привлечение людей к участию в таких организациях.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два новых законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров. По его словам, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе так называемыми «дропами».

На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны соответствовать шаги и изменения в алгоритмах, которые дадут больше возможностей банкам защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств от незаконной деятельности.