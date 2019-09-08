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Wizz Air повысила цены на дополнительные услуги

Wizz Air повысила цены на дополнительные услуги

Лоукост авиакомпания Wizz Air увеличила стоимость ряда услуг.

Что изменилось:

  • Стоимость стандартной предоплаты на одного или двух в программе Wizz Discount Club будет стоить 40 евро.
  • Стоимость групповой предоплаты будет стоить 60 евро.
  • Возросла максимальная цена на регистрируемый багаж весом 10, 20 и 32 кг. За багаж весом 10 кг с сентября цена будет от 9 евро до 57 евро. Диапазон цен на багаж весом до 20 кг теперь 15-83 евро (было 15-52 евро), а на багаж до 32 кг – 23-109 евро (было 23-73 евро)
  • Возросла цена на приоритетную посадку (Wizz Priority). Минимальная цена на услугу WIZZ Priority осталась без изменений – 5 евро, а максимальная цена выросла с 30 до 32 евро. Цена на эти услуги в Wizz Air зависит от сезона, направления, а также от того, добавлена услуга ​​при покупке билета, или позже.

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Напомним, что авиакомпания Wizz Air уже дважды поднимала цену на багаж и Wizz Priority в январе и апреле этого года.

По материалам Finance.UA
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