Wizz Air повысила цены на дополнительные услуги

Лоукост авиакомпания Wizz Air увеличила стоимость ряда услуг.

Что изменилось:

Стоимость стандартной предоплаты на одного или двух в программе Wizz Discount Club будет стоить 40 евро.

Стоимость групповой предоплаты будет стоить 60 евро.

Возросла максимальная цена на регистрируемый багаж весом 10, 20 и 32 кг. За багаж весом 10 кг с сентября цена будет от 9 евро до 57 евро. Диапазон цен на багаж весом до 20 кг теперь 15-83 евро (было 15-52 евро), а на багаж до 32 кг – 23-109 евро (было 23-73 евро)

Возросла цена на приоритетную посадку (Wizz Priority). Минимальная цена на услугу WIZZ Priority осталась без изменений – 5 евро, а максимальная цена выросла с 30 до 32 евро. Цена на эти услуги в Wizz Air зависит от сезона, направления, а также от того, добавлена услуга ​​при покупке билета, или позже.

Читайте также: Wizz Air запускает два новых рейса в Харьков и Львов

Напомним, что авиакомпания Wizz Air уже дважды поднимала цену на багаж и Wizz Priority в январе и апреле этого года.