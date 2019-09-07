Wizz Air запускает два новых рейса в Харьков и Львов

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Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о предстоящем запуске рейсов по двум новым направлениям в Украину – будут выполняться рейсы Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.
Об этом говорится на странице лоукостера в Facebook.
“На базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo. Благодаря чему появится возможность обслуживать три новых направления из венгерской столицы”, – говорится в сообщении.
Когда будут запущены рейсы:
В Международном аэропорту “Львов” прокомментировали запуск нового маршрута.
“Рейсы стартуют с 3 июня 2020 года. Билеты уже в продаже. Стоимость – от 289 гривен. Полеты будут проходить в среду и воскресенье. Вылет из Будапешта в 16.10, из Львова – в 18.40, продолжительность полета 1 час”, – говорится в сообщении.
И добавляется, что Будапешт станет уже 12-м направлением и 8-й страной, в которые перевозчик будет осуществлять полеты из львовского аэропорта.
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