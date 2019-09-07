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Wizz Air запускает два новых рейса в Харьков и Львов

Wizz Air запускает два новых рейса в Харьков и Львов

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о предстоящем запуске рейсов по двум новым направлениям в Украину – будут выполняться рейсы Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.

Об этом говорится на странице лоукостера в Facebook.

“На базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo. Благодаря чему появится возможность обслуживать три новых направления из венгерской столицы”, – говорится в сообщении.

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Когда будут запущены рейсы:

  • с 1 июня 2020 года – рейсы Будапешт-Брюссель;
  • 1 и 3 июня 2020 года – рейсы Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков.

В Международном аэропорту “Львов” прокомментировали запуск нового маршрута.

“Рейсы стартуют с 3 июня 2020 года. Билеты уже в продаже. Стоимость – от 289 гривен. Полеты будут проходить в среду и воскресенье. Вылет из Будапешта в 16.10, из Львова – в 18.40, продолжительность полета 1 час”, – говорится в сообщении.

И добавляется, что Будапешт станет уже 12-м направлением и 8-й страной, в которые перевозчик будет осуществлять полеты из львовского аэропорта.

Справка Finance.ua

  • С 2 по 12 сентября этого года рейсы 10 авиакомпаний, которые обычно вылетали из Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского (Жуляны), будут обслуживаться в ГП МА «Борисполь».
  • В терминале F будут обслуживаться рейсы Wizz Air.
  • Трансфер: из Киева в аэропорт можно добраться автобусами Sky Bus, или поездом Kyiv Boryspil Express.
По материалам Finance.UA
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