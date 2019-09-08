На дорогах Украины установят противослепящие экраны (инфографика)

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Для повышения безопасности на дорогах в Украине уже можно проектировать противослепящие экраны на разделительных полосах трасс.
Соответствующая норма содержится в новых изменениях в ГСН В. 2. 3-4-2015 “Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Строительство”. Они вступили в силу с 1 сентября этого года и распространяются на строительство новых, а также реконструкцию и капремонт существующих трасс.
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«Использование противослепящи[ экранов поможет уменьшить аварийность на дорогах в темное время суток. Как свидетельствует опыт европейских стран, после установки противослепящих экранов, количество ДТП там уменьшилось в среднем на 25%», – пояснил заместитель министра Лев Парцхаладзе.
По его словам, противослепящие дорожные экраны устанавливаются на разделительных полосах неосвещенных участков дорог с двусторонним движением, чтобы защитить участников дорожного движения от света фар встречного авто или от стационарного освещения объектов.
Эти конструкции также будут препятствовать пешеходам переходить дорогу в непредусмотренных для этого местах. С целью безопасности и снижения травматизма, они изготовлены из полиэтилена.
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