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ВР сделала шаг к наказанию за незаконное обогащение

ВР сделала шаг к наказанию за незаконное обогащение

Верховная Рада на заседании в среду, 11 сентября, проголосовала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение. Такое решение поддержали 316 нардепов.
 
Закон предусматривает введение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение. При этом профильный комитет рекомендовал принять закон с поправками о сроках исковой давности и ретроактивности.
 
Документом предлагается узаконить процедуру признания необоснованными активы чиновников с их конфискацией в пользу государства, нажитые незаконным путем, а также особенности искового производства по делам о признании таких “незаконных” активов. Предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов.
 
Также документом устанавливается уголовная ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.
 
В случае судебного разбирательства о незаконном обогащении чиновник должен в своем иске привести фактические данные, подтверждающие связь активов с ним.
 
Расследованием незаконного обогащения занимаются Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их конфискации предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

По материалам Корреспондент.net
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