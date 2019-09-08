0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Депутаты приняли закон о габаритно-весовом контроле на дорогах

Депутаты приняли закон о габаритно-весовом контроле на дорогах

Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

Читайте также: На дорогах Украины будут автоматически взвешивать авто

За проект проголосовали 331 народных избранников.

Законопроект №1047 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля” призван предупредить преждевременное разрушение автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами.

Он предотвращает чрезмерные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшает условия безопасного движения на автомобильных дорогах.

Проектом закона предусматривается:

  • за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения – штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения – штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.