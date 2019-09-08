Депутаты приняли закон о габаритно-весовом контроле на дорогах

Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

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За проект проголосовали 331 народных избранников.

Законопроект №1047 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля” призван предупредить преждевременное разрушение автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами.

Он предотвращает чрезмерные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшает условия безопасного движения на автомобильных дорогах.

Проектом закона предусматривается: