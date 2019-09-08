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Какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году

Какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий в 2020 году.

Об этом во время пресс-конференции во Львове сообщил Председатель Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко, сообщает пресс-служба НЗСУ.

“Главным фокусом Программы будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества”, – говорится в сообщении.

По программе медицинских гарантий в 2020 году такие услуги будут полностью бесплатными:

  • роды,
  • лечения одного инсульта,
  • лечение инфаркта.

Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет уже в 2020 году.

В нее войдут услуги:

  • первичной медицинской помощи,
  • амбулаторно-поликлинической,
  • стационарной медицинской помощи,
  • экстренной,
  • паллиативной медицинской помощи,
  • реабилитации.

Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.

“Если учреждение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплату по этому договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это”, – отметил Олег Петренко.

Если же такое происходит, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16 77.

Кто может обратиться за медицинской помощью без направления:

  • Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить безвозмездно пациентам, обратившимся к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления бесплатно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.
По материалам Finance.UA
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