Какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий в 2020 году.

Об этом во время пресс-конференции во Львове сообщил Председатель Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко, сообщает пресс-служба НЗСУ.

“Главным фокусом Программы будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества”, – говорится в сообщении.

По программе медицинских гарантий в 2020 году такие услуги будут полностью бесплатными:

роды,

лечения одного инсульта,

лечение инфаркта.

Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет уже в 2020 году.

В нее войдут услуги:

первичной медицинской помощи,

амбулаторно-поликлинической,

стационарной медицинской помощи,

экстренной,

паллиативной медицинской помощи,

реабилитации.

Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.

“Если учреждение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплату по этому договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это”, – отметил Олег Петренко.

Если же такое происходит, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16 77.

Кто может обратиться за медицинской помощью без направления: