Какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году

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В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий в 2020 году.
Об этом во время пресс-конференции во Львове сообщил Председатель Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко, сообщает пресс-служба НЗСУ.
“Главным фокусом Программы будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества”, – говорится в сообщении.
По программе медицинских гарантий в 2020 году такие услуги будут полностью бесплатными:
Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет уже в 2020 году.
В нее войдут услуги:
Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.
“Если учреждение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплату по этому договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это”, – отметил Олег Петренко.
Если же такое происходит, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16 77.
Кто может обратиться за медицинской помощью без направления:
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