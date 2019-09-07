День финансов, 10 сентября: о новом методе "контроля доходов", prepaid-картах и новых послаблениях для бизнеса

Вторник, 10 сентября. От либерализации до контроля:

Валютная либерализация от Нацбанка. НБУ отменил лимит вывода из Украины средств в сумме 5 млн евро от продажи ценных бумаг. Также в НБУ расширили перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов.

45% с землей. Как свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, 55,1% украинцев не имеют никакой земли в собственности. А из тех, у кого имеется земля, только у 34,6% она оформлена официально.

Единый стандарт QR-кода для платежей. По словам главы НБУ Сергея Холода, использование QR-кода может удешевить банковские транзакции. Регулятор предложил единый стандарт QR-кода, в котором можно закодировать информацию, в том числе и по IBAN’у и другую платежную информацию.

Видео о prepaid-картах. В новом видео на Youtube-канале наши коллеги рассказывают, что такое prepaid-карты и почему они так популярны в США и Европе. О том как заказать такую карту, размер комиссии за снятие и об условиях получения карты смотрите здесь .

РРО на телефоны, девайсы. Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”. Это значит, что РРО переносится на девайсы. За нарушения будут предусматриваться штрафы.

Реформа системы Prozorro. Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона “О публичных закупках”. Законопроект снижает порог обязательного использования системы ProZorro с 200 до 50 тыс. гривен. Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.

Новый метод контроля украинцев. В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля, где инспекторы будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами. Как объясняет эксперт, если превышение будет чуть больше 40 000 грн, и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции.