Систему Prozorro обязали использовать при закупке свыше 50 тыс. грн

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Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона “О публичных закупках”.
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За соответствующий законопроект №1076, который ее авторы называют “второй закупочной революцией”, проголосовал в первом чтении 351 депутат.
Законопроект снижает порог обязательного использования системы ProZorro с 200 до 50 тыс. гривень. Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.
Еще одним новшеством станет автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые больше чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с “демпингом цен”, который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки.
Будет введена личная ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок в виде штрафа от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).
Первая редакция закона о публичных закупках, в которой вводилось обязательное использование системы ProZorro, был принят в 2016 году.
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