0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Систему Prozorro обязали использовать при закупке свыше 50 тыс. грн

Систему Prozorro обязали использовать при закупке свыше 50 тыс. грн

Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона “О публичных закупках”.

Читайте также: ВР приняла в целом президентский законопроект об импичменте

За соответствующий законопроект №1076, который ее авторы называют “второй закупочной революцией”, проголосовал в первом чтении 351 депутат.

Законопроект снижает порог обязательного использования системы ProZorro с 200 до 50 тыс. гривень. Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.

Еще одним новшеством станет автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые больше чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с “демпингом цен”, который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки.

Будет введена личная ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок в виде штрафа от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).

Первая редакция закона о публичных закупках, в которой вводилось обязательное использование системы ProZorro, был принят в 2016 году.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.