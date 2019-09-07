ВР приняла в целом президентский законопроект об импичменте

Народные депутаты приняли в целом президентский законопроект №1012 об импичменте.

За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов.

Соответствующее решение поддержали только члены фракции “Слуга народа”, остальные фракции выступили категорически против, поскольку народные депутаты требовали дать им еще одну неделю для внесения правок. Как отметили отдельные нардепы, большинство “продавливает” этот закон, лишив остальных фракций конституционного права вносить свои правки.

Целью и задачами законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.

После принятия решения часть парламентариев начали громко выражать свое возмущение, и спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут.