В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля украинцев

В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля. Инспекторы будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами.

Такое новшество содержится в законопроекте (№1183) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц».

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«Если превышение будет чуть больше 40 000 грн (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции», — рассказала СЕО Legal House Наталья Радченко.

Новый вид контроля хотят ввести в противовес налоговой амнистии, которую предложено провести с 1 января 2020 до 31 мая 2020.

Если человек решится добровольно подать одноразовую декларацию, то сам определит сумму доходов, с которой нужно заплатить налоги, и внесет в бюджет с этой суммы 9% НДФЛ, т.е. половину от обычной ставки.