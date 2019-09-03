В Налоговой озвучили основные задачи новой службы

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Государственная налоговая служба Украины будет осуществлять основательный анализ всех внешних и внутренних факторов, влияющих на выполнение показателей.
Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов во время первого селекторного совещания.
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«Мы систематически будем анализировать все показатели поступлений в бюджет, чтобы максимально обеспечивать новое Правительство средствами. В то же время будем усиливать борьбу с конвертационными центрами и манипулированием налоговой отчетностью по НДС», – подытожил Сергей Верланов.
Сергей Верланов также очертил две основных задачи, которые стоят перед новой Налоговой:
Во время селектора были определены основные мероприятия по наполнению государственного бюджета по отдельным налогам и акцентировано внимание на рисках и резервах. Особое внимание ГНС, в частности, будет уделять анализу рисков в налоговых отношениях в сегменте функционирования конвертационных центров и субъектов, которые манипулируют налоговой отчетностью.
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