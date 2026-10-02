9 из 10 украинских предприятий испытывают влияние российских атак на логистику

российские атаки на склады, распределительные центры и логистическую инфраструктуру отражаются на работе девяти из десяти украинских предприятий. 7% компаний понесли прямые потери, еще 41% — косвенные из-за перебоев со снабжением и роста цен. Еще 43% испытывают реальный риск.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ИЭД.

Как атаки влияют на бизнес

Прямые потери, то есть повреждение имущества или уничтожение товара, понесли 7% предприятий. Значительно больше, 41%, пострадали косвенно: из-за срывов поставок и роста цен. Еще 43% пока избежали последствий, но чувствуют, что риск вполне реален.

«То есть только каждое десятое предприятие может сказать, что атаки на логистику его не касаются. Это объясняет, почему последствия атак ощущает более широкий круг компаний, чем те, чьи склады непосредственно пострадали: удар по одному логистическому узлу расходится по цепочке поставок далеко за его пределы. Сильнее всего это бьет по расходах», — отмечает соавтор исследования и исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

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Значительное влияние на цены на сырье и ресурсы отмечают 44% предприятий, стоимость транспортировки — 43%. Несколько реже речь идет о поставках клиентам и сроках доставки (37−38%), хранении продукции и наличия сырья (31−33%).

Если учесть и умеренное влияние, то по каждому из шести аспектов его испытывают 87−91% компаний. Иными словами, цепи поставки в большинстве своем не останавливаются и товары физически не исчезают, но поддерживать их работу становится все дороже.

Какой поддержки бизнес ожидает от государства

Когда речь идет о том, чего бизнес ждет от государства, единодушие поражает: каждую из десяти предложенных мер поддерживает большинство предприятий, от 65% до 80%.

Лидируют следующие мероприятия:

компенсации и страхование военных рисков (80%),

финансовая поддержка для восстановления после атаки, физической защиты складов и сохранения операционной способности (по 78%).

Если предприятиям предложить выбрать только три важнейших мероприятия, то ответы следующие:

компенсации и страхование военных рисков (38%);

физическая защита складов (35%);

финансовая поддержка для восстановления, то есть льготные кредиты и отсрочкп налогов (32%).

При этом среди 213 предприятий, уже пострадавших прямо или косвенно, физическую защиту складов критически важным называют 44%, тогда как среди остальных — 30%.

Потребности бизнеса отличаются по регионам

По географическому расположению бизнеса оценки разных мер помощи различаются. В центре Украины, куда направлена ​​значительная часть атак, бизнес делает ставку на превенцию: физическую защиту критической называют 44% предприятий, компенсации — 34%.

На востоке оба показателя высоки и почти равны (57% и 54%), то есть здесь нужно и то, и другое одновременно. Совершенно иная ситуация на западе и севере, где компенсации опережают физическую защиту на 15−17 процентных пунктов.

Макрорегион Пострадали, % Критическая физическая защита, % Критические компенсации, % Запад 33 20 35 Центр 55 44 34 Восток 52 57 54 Север 66 17 34

В рамках исследования также была проведена онлайн-фокус-группа.

«Предприятия уже самостоятельно адаптируются к рискам: рассредоточивают запасы между несколькими локациями и регионами, используют арендованные площадки, создают запасы критического сырья, ищут альтернативных поставщиков и маршруты и ограничивают публичную информацию о расположении складов. Отдельные компании часть запасов хранят за границей», — рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Участники фокус-группы подтвердили основные выводы опроса и обратили внимание на несколько дополнительных аспектов.

Возможности защиты зависят от размера предприятия. Крупным производственным компаниям сложно обеспечить полноценную защиту без участия государства. В то же время малому бизнесу, часто работающему в арендованных помещениях, не хватает средств. Поэтому для обеспечения защиты необходимы софинансирование, льготное финансирование и гранты.

Не менее важна за размер пособия скорость его оказания. Поддержка должна поступать, когда предприятие еще может возобновить работу или переместить производство. Длительные процедуры могут существенно снизить практическую ценность даже значительной компенсации.