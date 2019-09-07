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Нацбанк предлагает единый стандарт QR-кода для платежей

Нацбанк предлагает единый стандарт QR-кода для платежей

Использование QR-кода может удешевить банковские транзакции.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Мы предложили единый стандарт QR-кода, в котором можно закодировать информацию, в том числе и по IBAN’у и другую платежную информацию, чтобы клиенту, который пользуется приложением, облегчить введение не очень user friendly информации об IBAN’е и других реквизитах платежа в автоматическом режиме», – заявил Сергей Холод.

IT-сфера должна предложить способы решения этого вопроса.

«Как только эта возможность будет использоваться на стороне разработчиков, она появится у торговцев, и у клиентов будет возможность с помощью элементарного инструмента сканирования QR-кода готовить платеж и взаимодействовать с торговцем», – заявил Сергей Холод.

По материалам Финансовый клуб
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