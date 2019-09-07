Валютная либерализация: Нацбанк отменил лимит вывода из Украины средств от продажи ценных бумаг (инфографика)

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Нацбанк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Кроме того, расширен перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов:
“Указанные ослабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов позволяют нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину”, – добавили в пресс-службе.
Действующий е-лимит в 2 млн евро/год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешней государственной ссуды Украины.
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