Валютная либерализация: Нацбанк отменил лимит вывода из Украины средств от продажи ценных бумаг (инфографика)

Нацбанк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, расширен перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов:

на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачислениt средств в гривнfх, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанных с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

“Указанные ослабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов позволяют нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину”, – добавили в пресс-службе.

Действующий е-лимит в 2 млн евро/год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешней государственной ссуды Украины.

Справка Finance.ua