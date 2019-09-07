0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 430 0

Стало известно, сколько украинцев владеют землей - опрос

Стало известно, сколько украинцев владеют землей - опрос

В 2019 году у 45% украинцев в собственности есть земельный пай или земля. Это на 8% больше, чем в 2011 году.

Об этом свидетельствует опрос фонда “Демократические инициативы” им.Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Под землей в собственности подразумевались также дачные участки:

  • 34,6% ответили, что их семья имеет земельный пай в собственности и это официально оформлено,
  • 10% имеют землю, но она не оформлена официально,
  • 55,1% – никакой земли у них в собственности нет,
  • 0,3% не ответили.

Как распоряжаются своими земельными участками опрошенные респонденты:

  • 51% сдает в аренду: 40% – официально, 11% – неофициально.
  • 38% владельцев земли выращивают на ней продукты для нужд своей семьи. Выращиванием продуктов на продажу занимаются 10% владельцев земли. А у 8,5% земля пустует и не обрабатывается.

Согласно исследованию, если мораторий на продажу земли будет снят:

  • 47,8% – ничего со своими участками делать не будут,
  • 6,6% продадут землю или ее часть,
  • 3,9% докупят земли,
  • 11,1% – оставят в аренде у того же арендатора,
  • 2,5% – сменят арендатора,
  • 1,5% дали другой вариант ответа,
  • 26,5% затруднились ответить.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.