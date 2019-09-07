Стало известно, сколько украинцев владеют землей - опрос

В 2019 году у 45% украинцев в собственности есть земельный пай или земля. Это на 8% больше, чем в 2011 году.

Об этом свидетельствует опрос фонда “Демократические инициативы” им.Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Под землей в собственности подразумевались также дачные участки:

34,6% ответили, что их семья имеет земельный пай в собственности и это официально оформлено,

10% имеют землю, но она не оформлена официально,

55,1% – никакой земли у них в собственности нет,

0,3% не ответили.

Как распоряжаются своими земельными участками опрошенные респонденты:

51% сдает в аренду: 40% – официально, 11% – неофициально.

38% владельцев земли выращивают на ней продукты для нужд своей семьи. Выращиванием продуктов на продажу занимаются 10% владельцев земли. А у 8,5% земля пустует и не обрабатывается.

Согласно исследованию, если мораторий на продажу земли будет снят: