День финансов, 4 сентября: грант на обучение от Finance.ua, налог для айтишников, судьба 1, 2, 5 копеек

Среда, 4 сентября: условия гранта на обучение от Finance.ua, налога для айтишников, Фонда энергоэффективности:

Процент для Фонда. В новом правительстве предложили создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией. С его слов, такой шаг позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долларов до 10 млрд долларов. Подробнее об инициативе.

Грант на обучение от Finance.ua. Наш портал предоставляет возможность талантливым студентам выиграть грант на обучение в вузе! Scholarship от Finance.ua — это грант для студентов в виде частичной оплаты обучения. Мы надеемся, что Scholarship поможет поощрить интерес к изучению финансов у перспективных журналистов, экономистов, аналитиков и студентов других направлений, которым интересна данная тематика. Чтобы побороться за грант, необходимо выполнить конкурсное задание.

Больше о том, кто может принять участие, и условия конкурса 📝

Судьба 1, 2 и 5 копеек. Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. До 18 октября 2019 года магазины, общественные заведения и другие будут сдавать остатки монет в “банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации. Где и до какого числа можно обменять мелкие монеты.

Осень и коммунальные тарифы. Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития и торговли, цена на газ для бытовых потребителей до конца года возрастет на 15%, на горячую воду и отопление – на 20%, на электрическую энергию – на 15%. Сумма, на которую увеличится оплата за коммунальные услуги, зависит от успеха в переговорах с Международным валютным фондом и от европейских сетей, которые влияют на внутреннюю цену газа для населения.

А тем временем… В Украине заработал Фонд энергоэффективности. Отныне каждое из более 30 тысяч украинских ОСМД может получить грант по программе комплексной модернизации многоэтажек «Энергодом». ОСМД могут подавать заявки на участие через отделения банков-партнеров, первым из которых стал государственный АБ Укргазбанк.

А тут еще тарифы на почтовые услуги повысят. 3 сентября утверждено повышение предельных тарифов на почтовую связь. Такое предложение рассмотрела Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на просьбу “Укрпочты” о смене тарифного плана.

И напоследок о хорошем. Если вы ищете классные телеграм-каналы, мы поможем. В этом материале делимся с вами редакционным «топчиком» телеграм-каналов не об экономике или банках, а об общественных инициативах, проектах и досуге. Эти каналы наши редакторы и журналисты читают в свободное время. 🤓 Советуем и вам!