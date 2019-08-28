Тарифы на почтовые услуги повысят

3 сентября утверждено повышение предельных тарифов на почтовую связь. Такое предложение рассмотрела Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на просьбу “Укрпочты” о смене тарифного плана.

Когда будет повышение – со следующего года.

Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи:

За пересылку письменной корреспонденции:

неприоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1,00 грн (12,5%);

приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1,00 грн (10,0%);

простая бандероль приоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн (10,0%);

бандероль простая неприоритетная массой до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);

простая бандероль неприоритетная массой до 1000 г (пересылка отечественной продукции книгоиздательства) — на 2,70 грн (12,5%);

за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль), сверх платы за массу — на 1,00 грн (12,5%).

Пересылка посылок без объявленной ценности:

посылка в пределах Украины – на 4,00 грн (22,7%);