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Тарифы на почтовые услуги повысят

Тарифы на почтовые услуги повысят

3 сентября утверждено повышение предельных тарифов на почтовую связь. Такое предложение рассмотрела Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на просьбу “Укрпочты” о смене тарифного плана.

Когда будет повышение – со следующего года.

Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи:

За пересылку письменной корреспонденции:

  • неприоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1,00 грн (12,5%);
  • приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1,00 грн (10,0%);
  • простая бандероль приоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн (10,0%);
  • бандероль простая неприоритетная массой до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);
  • простая бандероль неприоритетная массой до 1000 г (пересылка отечественной продукции книгоиздательства) — на 2,70 грн (12,5%);
  • за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль), сверх платы за массу — на 1,00 грн (12,5%).

Пересылка посылок без объявленной ценности:

  • посылка в пределах Украины – на 4,00 грн (22,7%);
  • посылка в пределах области на 3,00 грн (29,4%).
По материалам Finance.UA
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