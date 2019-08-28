1, 2 и 5 копеек: когда перестанут обменивать мелкие монеты (инфографика)

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Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.
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Изъятие монет 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения запланировано с 1 октября 2019 года.
Об этом сообщает НБУ.
До 18 октября 2019 года магазины, общественные заведения и другие будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.
Обменять мелкие монеты можно – до 30 сентября 2020 года в Национальном банке.
Монеты можно обменивать в Национальном банке и в уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.
С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.
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