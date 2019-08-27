Национальной валюте 23 года: что будет дальше (видео)

Национальная валюта действует уже 23 года. 2 сентября 1996 года гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины.

Об этом сообщает прессслужба Национального банка в Facebook.

Денежная реформа длилась всего две недели – со 2 по 16 сентября 1996 года. В этот период продолжался обмен карбованцев на гривну (100 000 карбованцев = 1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.

В результате перехода на гривну было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн крб).

Тогда НБУ ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму свыше 3,1 млрд грн.

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Сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 393,8 млрд грн:

банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.)

монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

С июля Нацбанк прекратил выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек, но изымать эти монеты из оборота он не планирует. Впрочем, как и бумажные купюры – вплоть до их естественной “самоликвидации”, то есть пока не состарятся. Причем 1-, 2- и 5-гривневые купюры могут исчезнуть из обращения гораздо раньше, чем копейки.

По данным НБУ, срок годности монет составляет в среднем 20 лет, а бумажных – 1 год.

Справка Finance.ua

17 апреля 2018 года Национальный банк представил в денежный оборот Украины банкноту 20 гривен нового образца.

27 апреля в Украине ввели в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.

Ранее НБУ сообщал, что с 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового наивысшего номинала – 1000 гривен.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 01 октября 2019 года.