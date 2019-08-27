0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 279 0

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс гривны оставался в узком диапазоне и не смог превысить отметку в 25.20 за доллар. Межбанк также находился в узком диапазоне, а по концу недели просел на 5 копеек, закрывшись на отметке в 25.16. Наличный курс гривны остался без изменений — на уровне в 25.17 за доллар.

Как отмечает Максим Пархоменко, аналитик Альпари, способствовал устойчивому положению нашей валюты аукцион ОВГЗ, который прошел 27 августа.

“За счет высокого спроса на 5-летние облигации был повышенный спрос и на гривну, благодаря чему мы и видим текущую уверенность нашей валюты. Общий объем размещений составил 1.8 млрд гривен”, – говорит эксперт.

В паре с евро гривна по итогам недели также незначительно укрепилась — на 5 копеек и закрыла неделю на отметке в 27.76.

На эту неделю также ожидается проведение крупного аукциона ОВГЗ, что может сформировать спрос на гривневую ликвидность.

“Его общий объем не является крайне существенным и не сможет вывести курс гривны значительно ниже текущих отметок. В связи с этим курс гривны в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25.10-25.20, а евро на уровне 27.70 -27.90 гривен”, – прогнозирует Пархоменко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.