Что ждать от курса на этой неделе?

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За прошедшую неделю курс гривны оставался в узком диапазоне и не смог превысить отметку в 25.20 за доллар. Межбанк также находился в узком диапазоне, а по концу недели просел на 5 копеек, закрывшись на отметке в 25.16. Наличный курс гривны остался без изменений — на уровне в 25.17 за доллар.
Как отмечает Максим Пархоменко, аналитик Альпари, способствовал устойчивому положению нашей валюты аукцион ОВГЗ, который прошел 27 августа.
“За счет высокого спроса на 5-летние облигации был повышенный спрос и на гривну, благодаря чему мы и видим текущую уверенность нашей валюты. Общий объем размещений составил 1.8 млрд гривен”, – говорит эксперт.
В паре с евро гривна по итогам недели также незначительно укрепилась — на 5 копеек и закрыла неделю на отметке в 27.76.
На эту неделю также ожидается проведение крупного аукциона ОВГЗ, что может сформировать спрос на гривневую ликвидность.
“Его общий объем не является крайне существенным и не сможет вывести курс гривны значительно ниже текущих отметок. В связи с этим курс гривны в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25.10-25.20, а евро на уровне 27.70 -27.90 гривен”, – прогнозирует Пархоменко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение2 ч. назад - 584 6
Назвали цену новой Skoda Scala для УкраиныВчера, 05:22 - 5955 5
Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)Вчера, 14:02 - 796 5
Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты3 ч. назад - 611 4
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 128634 4
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 128634 4
Какие новые авто больше всего ищут в УкраинеВчера, 19:03 - 11598 1
JP Morgan допускает девальвацию гривны к концу годаВчера, 12:19 - 4210 2
Названы 10 самых посещаемых городов в ЕвропеВчера, 17:23 - 2675 1
Гончарук рассказал, где возьмет деньги на ремонт дорогВчера, 16:22 - 2281 1
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40072 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 870 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 824
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1878
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 873