Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс гривны оставался в узком диапазоне и не смог превысить отметку в 25.20 за доллар. Межбанк также находился в узком диапазоне, а по концу недели просел на 5 копеек, закрывшись на отметке в 25.16. Наличный курс гривны остался без изменений — на уровне в 25.17 за доллар.

Как отмечает Максим Пархоменко, аналитик Альпари, способствовал устойчивому положению нашей валюты аукцион ОВГЗ, который прошел 27 августа.

“За счет высокого спроса на 5-летние облигации был повышенный спрос и на гривну, благодаря чему мы и видим текущую уверенность нашей валюты. Общий объем размещений составил 1.8 млрд гривен”, – говорит эксперт.

В паре с евро гривна по итогам недели также незначительно укрепилась — на 5 копеек и закрыла неделю на отметке в 27.76.

На эту неделю также ожидается проведение крупного аукциона ОВГЗ, что может сформировать спрос на гривневую ликвидность.

“Его общий объем не является крайне существенным и не сможет вывести курс гривны значительно ниже текущих отметок. В связи с этим курс гривны в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25.10-25.20, а евро на уровне 27.70 -27.90 гривен”, – прогнозирует Пархоменко.