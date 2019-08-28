Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникам

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В новом правительстве предложили создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. Управление этим фондом будет осуществлятся самой отраслью.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией.
Куда будут использоваться средства фонда – на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.
Что предлагают – ввести специальное налогообложениедля ФОП в IT-отрасли.
Что это даст – эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ.
Также в правительстве уточнили, что переход на нее является добровольным. При желании налогоплательщики могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения “упрощенцев”.
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