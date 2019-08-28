Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникам

В новом правительстве предложили создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. Управление этим фондом будет осуществлятся самой отраслью.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией.

Куда будут использоваться средства фонда – на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

Что предлагают – ввести специальное налогообложениедля ФОП в IT-отрасли.

Предполагает введение сбора на развитие человеческого капитал (помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат).

Ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

Что это даст – эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ.

Позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долларов до 10 млрд долларов.

Также в правительстве уточнили, что переход на нее является добровольным. При желании налогоплательщики могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения “упрощенцев”.