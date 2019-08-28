Что ждать от коммунальных тарифов осенью

Сумма, на которую увеличится оплата за коммунальные услуги, зависит от успеха в переговорах с Международным валютным фондом и от европейских сетей, которые влияют на внутреннюю цену газа для населения.

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За консенсус-прогнозом Минэкономразвития и торговли (МЭРТ), цена на газ для бытовых потребителей до конца года возрастет на 15%, на горячую воду и отопление – на 20%, на электрическую энергию – на 15%.

Однако прогноз делался за предыдущей власти, курс которой стоял на рыночную цену за газ. Учитывая намерения нынешней власти открыть рынок земли, МВФ может позволить отсрочить политику рыночного ценообразования или предложить другое решение этого вопроса. Соответственно, главным ориентиром стоимости газа будут хабы Европы, где цена растет каждый отопительный сезон.

Власти установили максимальную стоимость газа для населения – не дороже 9 700 гривен за 1 тыс. куб. м. А в финансовом плане “Нафтогаза” на ноябрь-декабрь указывается цена на приблизительно 7,2 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без НДС).

Справка Finance.ua:

Недавно “Нафтогаз” сообщил о внедрении подписки на газ по летней цене: до 25 сентября украинцы смогут закупить газ на отопительный сезон по цене 4874,42 грн (без учета НДС и т.д.).