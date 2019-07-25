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Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)

Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)

Заказать поверку, замену или установку квартирных счетчиков воды и отопления можно онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

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Как заказать поверку, замену или установку квартирных счетчиков:

  • Оформить заявку онлайн по ссылке.
  • По телефону контакт-центра ЦКС: (044) 247-40-40 (для заказа нажать 6);
  • В ближайшем сервисном центре. Карта здесь.

Как сэкономить на коммуналке

Как происходит проверка счетчиков:

  • Все средства измерительной техники, в том числе и квартирные счетчики, подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.
  • В зависимости от типа прибора учета воды устанавливается межповерочный интервал – обычно это 4 года от даты последней поверки.
  • Результаты поверки потребители получают по почте. Также проверить статус счетчика воды можно онлайн – с помощью сайта.

По материалам Finance.UA
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