Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)

Заказать поверку, замену или установку квартирных счетчиков воды и отопления можно онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

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Как заказать поверку, замену или установку квартирных счетчиков:

Оформить заявку онлайн по ссылке .

По телефону контакт-центра ЦКС : (044) 247-40-40 (для заказа нажать 6);

: (044) 247-40-40 (для заказа нажать 6); В ближайшем сервисном центре. Карта здесь .

Как происходит проверка счетчиков:

Все средства измерительной техники, в том числе и квартирные счетчики, подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

В зависимости от типа прибора учета воды устанавливается межповерочный интервал – обычно это 4 года от даты последней поверки.