Украинцы могут подписаться на необходимые объемы газа на зиму

“Нафтогаз” вводит подписку на газ для отопительного сезона по летней цене.

Об этом сообщил Андрей Коболев в своем Facebook.

Обеспокоенность украинцев ситуацией подорожания газа в зимний период заставила газовые компании искать возможность для обеспечения комфортной цены и достаточного количества газа для пользователей.

Коболев подчеркнул, что делать прогнозы на цену газа зимой сложно, несмотря на то, что Украина активно пополняет подземные хранилища. Поэтому компания обязалась установить рыночные цены на отопление с 1 января 2020 года, что и показала в постановлениях Кабмина.

Однако для того, чтобы украинцы сами могли больше контролировать ситуацию, в “Нафтогазе” стартует проект “Газовый запас”.

Пользователем проекта может стать любое лицо, покупающее газ в Украине.

Предложение основывается на том, чтобы граждане имели возможность самостоятельно приобретать необходимые объемы газа для использования его во время отопительного сезона по летним ценам. Однако уточняется, что одна семья может приобрести до 25 тыс. кубических метров.

Время действия предложения – до 25 сентября.

Цена – 4874,42 (без учета НДС и т.д.).

Для того чтобы стать пользователем программы, необходимо позвонить поставщику газа своего города.

Подробная информация проекта размещена по ссылке: www.gas.ua