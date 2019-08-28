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В Украине заработал Фонд энергоэффективности

В Украине заработал Фонд энергоэффективности

Фонд энергоэффективности начал свою работу. Отныне каждое из более 30 тысяч украинских ОСМД может получить грант по программе комплексной модернизации многоэтажек «Энергодом».

Об этом на презентации программы «Энергодом» сообщила министр по развитию общин и территорий Украины Алена Бабак.

«Раньше государство осуществляло поддержку жилищного фонда через программу «теплых кредитов», которая решала программу лишь частично – заменить окна или утеплить фасад здания. ОСМД получили от Фонда энергоэффективности новый инструмент для комплексной энергомодернизации домов – программу «Энергодом». Ожидаем, что в 2025 году ею воспользуются около 16 тысяч ОСМД», – заявила Алена Бабак.

По словам министра, Фонд в 2018 году получил финансирование из государственного бюджета в 1,5 млрд гривен, а в 2019 году – 1,3 млрд гривен. В частности, программу профинансировали правительство Германии и Европейский союз на 100 миллионов евро.

Также Алена Бабак добавила, что за пять лет Фонд поможет сэкономить 1,5 млрд кубов газа и уменьшить украинцам более чем вдвое платежки за коммунальные услуги.

Программа «Энергодом» предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости принятых мер и работ для пакета «Легкий» и 50% для пакета «Комплексный». Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

ОСМД могут подавать заявки на участие через отделения банков-партнеров, первым из которых стал государственный АБ Укргазбанк.

По материалам hromadske.tv
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