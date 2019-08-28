Телеграмм-каналы, которые стоит читать. 📲 Рекомендация от Finance.ua

Ежедневно редакция Finance.ua находит и анализирует огромные массивы данных, чтобы написать новости, эксклюзивные обзоры и путеводители. В частности, мы читаем и разные телеграмм-каналы.

И сегодня хотим поделиться с вами редакционным «топчиком» телеграмм-каналов не об экономике или банках, а об общественных инициативах, проектах и досуге. Эти каналы наши редакторы и журналисты читают в свободное время. 🤓 Советуем и вам:

@ukrainer_net — медиа-проект об Украине и талантливых людях, которые живут здесь и создают удивительные вещи. Ukraїner рассказывает познавательные истории о самых отдаленных уголках, людях, искусстве и бизнесе в Украине. Спасибо парням и девушкам, которые развивают проект.

@villageua – это канал одноименного сайта о городе и жизни в нем. Новые заведения, интересные ивенты, транспорт, общественные инициативы и проекты… Если хотите понять, что интересного происходит в Киеве, то надо идти сюда.

@rovnayaspina — канал-находка для всех, кто с утра до позднего вечера сидит за монитором (как мы в редакции 🙄). Здесь просто несколько раз в день напоминают не сутулиться и выпрямить спину. Все. Но прикольно и полезно, черт возьми :)

@laba_education — короткие ремарки о бизнес, маркетинге, обучении, полезных привычках и тому подобное.

@happymonday — советы и лайфхаки. Например, недавно читали о постотпускном синдроме и как его пережить. А еще у них гифки прикольные. И рубрика «нам пишут». Не знаем, точно ли читатели им пишут, но вопросы и ответы интересные.

@ukrlit_mems — мемы – это наше все, а мемы про украинскую литературу имеют особый шик.

@ukr_pravda — ироничные и меткие комментарии относительно последних событий в Украине не оставляют равнодушными.

@watchingua — каталог фильмов с описанием сюжета. Есть и рубрики, но обычно читается все подряд, потому что админы выискивают интересные ленты.

@torontotv — мемосоздатели всея Украины не остаются без нашего внимания.

@flying_salmon — канал «Летающий лосось», кроме феерического названия, привлекает внимание интересными постами о европейских городах и дешевыми авиабилетами.

@pimpENgUA — канал, помогающий изучить идиомы английского языка весьма интересным способом — через иллюстрации.

@americaua — канал-блог о жизни в Штатах. Авторы собирают интересные факты, статистику, новости. Темы разные: и о сатанистах, и о фермерах, и о ценах в супермаркетах. Познавательно, одним словом.

@icreateinukraine -канал fashion редактора Наталии Чуловской, которая пишет истории о молодых украинских брендах. Если вы еще не читаете этот канал, то много теряете.

@full_of_hatred — канал об IT Владимира Рожкова. Пишет лонгриды о карьере, буднях разработчиков, а то и просто о жизни.

@kurazhbazarlive – канал самой большой и самой веселой барахолки в Киеве. Анонсы событий, новости и инициативы, делающие жизнь лучше.

К слову, напомним, что у нас тоже есть 2 официальных канала в телеграмме. 💪🙂🤳

@Finance_ukr , где мы рассказываем важные события и способы не платить лишнего за услуги банков, коммунальные услуги, отдых, лечение и тому подобное.

Еще один канал @superskidki_ua . Здесь публикуем акции, распродажи известных брендов. Подписывайтесь и покупайте вещи по выгодным ценам.

Если вы еще не с нами, то присоединяйтесь!