День финансов, 28 августа: про налоговую амнистию, вывод крупного и среднего бизнеса из ФЛП и цели НБУ на валютном рынке

Среда, 28 августа, принесла ответы на следующие вопросы:

Как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛП? Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, обещает сделать все, чтобы крупный бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов, используя единый налог. По его словам, “в отношении среднего и крупного бизнеса есть два негативных момента, которые надо устранить”.

Как будет проходить процесс налоговой амнистии? В ходе налоговой амнистии общая ставка составит 5%, сниженная – 2,5%. С неденежных активов будет взиматься повышенная ставка. Об этом сказал юрист Даниил Гетманцев. По его словам, налоговая амнистия преследует три цели: дать людям возможность «начать новую финансовую историю с чистого листа», вернуть деньги в Украину и наполнить бюджет.

Какие главные требования украинцев к Зеленскому? Первоочередными задачами для Президента Владимира Зеленского и его команды граждане считают: прекращение огня на Донбассе – 71,5%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) – 44%, снижение тарифов – 31%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС. Сегодня украинцы больше всего уверены в успехе реформ в Украине (70%, из них 26% уверены в успехе и еще 44% – в целом верят, хоть и имеют определенные сомнения).

Смогли бы читатели Finance.ua создать успешный бизнес на канцтоварах? Finance.ua продолжает серию тестов, которые помогают нашим читателям проверить свою предпринимательскую жилку. В новом тесте мы предоставляем возможность каждому читателю попробовать себя в роли владельца магазина с канцтоварами.

Что изменил ФГВФЛ в вопросе возмещения выплат вкладчикам? Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях. В действующей редакции предусмотрено, что выплаты средств вкладчикам, чьи депозиты открывались на индивидуальных условиях, относятся к четвертой очереди, в новом решении фонда – это седьмая очередь.

Как изменятся строительные нормы по проектированию дорог с 1 сентября? В сентябре вступают в действие новые важные изменения в строительные нормы по проектированию трасс. Их главная цель – повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия – асфальтобетона. Об этом сообщил Лев Парцхаладзе. Новые нормы вводят такие изменения

Что влияет на размер пенсии? Ключевое положение нынешней системы пенсионного обеспечения – размер пенсии – зависит от стажа и заработной платы. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины. Пенсия может быть назначена только из легальных, официально задекларированных заработков, и размер оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы, будет в будущем влиять на размер пенсионного обеспечения гражданина.