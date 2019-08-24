С 1 сентября украинские трассы будут строить по-новому

Новые изменения в Государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования вступят в силу 1 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«С 1 сентября этого года вступают в действие новые важные изменения в строительные нормы по проектированию трасс. Их главная цель – повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия – асфальтобетона», – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Новыми нормами введена возможность:

сужать крайние левые полосы на крупнейших трассах и делать более безопасную остановочную полосу,

проектировать противоослепляющие экраны,

проектировать шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем.

устраивать SOS -станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций,

-станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций, делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники,

использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси и тому подобное.

“Эти нормы вводят ряд важных изменений в обустройстве безопасных и качественных трасс, как в Европе, и являются обязательными. Они были разработаны специалистами ГП «ГосдорНИИ» и распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов”, – добавили в пресс-службе.

С 1 сентября прошлого года в действие вступили новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах: