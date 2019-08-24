С 1 сентября украинские трассы будут строить по-новому

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Новые изменения в Государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования вступят в силу 1 сентября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
«С 1 сентября этого года вступают в действие новые важные изменения в строительные нормы по проектированию трасс. Их главная цель – повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия – асфальтобетона», – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Новыми нормами введена возможность:
“Эти нормы вводят ряд важных изменений в обустройстве безопасных и качественных трасс, как в Европе, и являются обязательными. Они были разработаны специалистами ГП «ГосдорНИИ» и распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов”, – добавили в пресс-службе.
С 1 сентября прошлого года в действие вступили новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах:
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