Что влияет на размер пенсии

Ключевое положение нынешней системы пенсионного обеспечения – размер пенсии – зависит от стажа и заработной платы.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

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“Пенсия может быть назначена только из легальных, официально задекларированных заработков, и размер оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы, будет в будущем влиять на размер пенсионного обеспечения гражданина”, – говорится в сообщении.

Размер пенсии зависит от двух показателей:

продолжительности страхового стажа человека,

среднего заработка.

«Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка человека. Таким образом, размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка.

С 2019 года пенсия назначается с применением средней зарплаты за предыдущие три года и стоимости одного года страхового стажа в размере 1 процента заработка.

“Если работодатель официально не оформляет с наемным работником трудовые отношения, выплачивает ему зарплату в «конверте», то лишает его целого ряда трудовых прав – права на основной и дополнительный отпуска, на оплату больничного, получение помощи от несчастного случая на производстве, пособия по безработице и пр. Из-за неуплаты работодателем единого социального взноса и других социальных отчислений работнику не засчитывается страховой стаж и он теряет право на назначение пенсии по возрасту или по инвалидности или потере кормильца, так как пенсия назначается только из официально начисленной суммы заработной платы и размера страхового стажа”, – добавили в фонде.